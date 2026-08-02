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Mégafeu en Gironde: les habitants de Marcheprime de retour chez eux

information fournie par AFP Video 02/08/2026 à 18:15

Alors que le mégafeu de Gironde a été déclaré "fixé" samedi, les habitants de la commune forestière de Marcheprime ont retrouvé leurs foyers épargnés par les flammes, prêts à reprendre le cours de leur existence.

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