Alors que le mégafeu de Gironde a été déclaré "fixé" samedi, les habitants de la commune forestière de Marcheprime ont retrouvé leurs foyers épargnés par les flammes, prêts à reprendre le cours de leur existence.
Mégafeu en Gironde: les habitants de Marcheprime de retour chez eux
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