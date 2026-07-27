Se défendant des critiques estimant qu'il n'y avait pas assez de moyens pour lutter contre les flammes - en Gironde mais aussi dans le Var, dans les Landes et en Corse - Laurent Nuñez a évoqué les 2.500 sapeurs pompiers notamment mobilisés en Gironde. Les précisions de Karim Yahiaoui.
Le gouvernement réagit aux critiques sur les moyens de lutte contre les incendies
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