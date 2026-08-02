Le nouvel incendie qui touche le Var était contenu samedi mais la situation demeure "extrêmement précaire" en raison des fortes chaleurs et du vent, a mis en garde le préfet Simon Babre.
Incendie: feu "contenu" dans le Var
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