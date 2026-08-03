Gianni Infantino, le président de la fédération internationale de football, est sous pression après l’abandon du projet Fifa Forward Entreprise. Il pourrait perdre son poste avant mars 2027, date de la prochaine élection de la fédération.
Fifa : Gianni Infantino sous pression après l'échec de son nouveau projet
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