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"Insoutenable": manifestation contre le surtourisme à Majorque, en Espagne

information fournie par AFP Video 27/07/2026 à 18:18

Les habitants de l'île espagnole de Majorque sont descendus dans la rue avec des banderoles et des pancartes pour protester contre le surtourisme.

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