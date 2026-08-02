L'incendie qui touche le Var n'a pas évolué dimanche mais son extinction "va durer plusieurs jours", a annoncé le patron des pompiers du Var, Eric Grohin.
Var: l'incendie n'évolue pas mais n'est pas fixé
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