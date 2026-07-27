Au total, 115 000 hectares ont été parcourus par les incendies en France depuis le début de l'année, une situation "exceptionnelle", a indiqué dimanche 26 juillet le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.
Incendies en France : Les dégâts vus du ciel
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