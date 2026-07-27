Donald Trump laisse "de la place" pour des pourparlers avec l'Iran, selon son ambassadeur à l'ONU, après une accalmie des frappes américaines. Alors que la guerre dure depuis bientôt cinq mois, la presse américaine fait état d'un possible manque de munitions.
Trump laisse "de la place" aux négociations avec l'Iran, selon son ambassadeur à l'ONU
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