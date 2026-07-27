Un homme suspecté d'avoir blessé trois femmes à Paris avec "deux couteaux de cuisine", a été interpellé, dit le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, lors du compte-rendu du conseil des ministres. L'attaque s'est produite vers 11H30 porte de Clichy, au nord-ouest de la capitale. "On n'a pas de pronostic vital engagé", fait savoir le ministre.
Paris: trois femmes blessées dans une attaque au couteau, annonce Laurent Nuñez
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