Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas , coté sur le CAC 40, était l'invitée de l'émission Ecorama du 14 mai 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la dynamique de croissance du groupe, le maintien des objectifs pour 2025, l'évolution des taux de change et le cours de Bourse.
[REPLAY] Hinda Gharbi (Bureau Veritas) : "J'ai confiance dans notre capacité à améliorer notre valorisation boursière !"
Valeurs associées
|26,8600 EUR
|Euronext Paris
|+0,15%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
