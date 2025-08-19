 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
[REPLAY] Christel Bories (Présidente d'Eramet) : "Il va falloir attendre mais je suis persuadée que notre cours de Bourse va rebondir !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 19/08/2025 à 09:00

Christel Bories, présidente du conseil d'administration d' Eramet , coté sur le SBF120, était l'invitée de l'émission Ecorama du 16 juin 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le marché des métaux est en bas de cycle, l'exploitation du plus gros gisement mondial au Gabon, le positionnement stratégique d'Eramet, la nouvelle gouvernance du groupe et le cours de Bourse.

3 commentaires

  • 17 juin 11:11

    bullshi...t

    avec un salaire pareil...

    et si le Gabon leur pète dans les doigts...

    sans parler du prix du lihitum (au moins provisoire) qui est une cata pour eux

