Christel Bories, présidente du conseil d'administration d' Eramet , coté sur le SBF120, était l'invitée de l'émission Ecorama du 16 juin 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le marché des métaux est en bas de cycle, l'exploitation du plus gros gisement mondial au Gabon, le positionnement stratégique d'Eramet, la nouvelle gouvernance du groupe et le cours de Bourse.
[REPLAY] Christel Bories (Présidente d'Eramet) : "Il va falloir attendre mais je suis persuadée que notre cours de Bourse va rebondir !"
Valeurs associées
|52,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,77%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
