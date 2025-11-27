Louise Dupont vous emmène dans les coulisses de "Chicago", la comédie musicale légendaire de Broadway, qui revient en France après avoir conquis plus de 30 millions de spectateurs dans le monde. Menée par Shy’m, impressionnante dans le rôle de Velma Kelly, la troupe redonne vie au Chicago des années 1920 entre jazz, crimes et corruption.
“Chicago” : la comédie musicale culte fait son grand retour à Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro