La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet explique que le vote d'une proposition de loi visant à nationaliser l'aciériste ArcelorMittal en France "est très important" et "doit devenir une cause nationale". SO
ArcelorMittal: le "vote aujourd'hui est très important" (Binet)
