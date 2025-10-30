New York a déjà commencé depuis quelques jours à élire son nouveau maire, via le vote anticipé par correspondance. Mais le scrutin aura lieu le 4 novembre. Et ce jour-là, le nom qui sortira des urnes pourrait bien être celui de Zohran Mamdani, jeune élu local issu de la gauche du Parti démocrate et farouche adversaire de Donald Trump, dont il fustige notamment les politiques économique et migratoire.
New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie
