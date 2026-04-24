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Que vont devenir les 500 000 entreprises françaises qui seront à vendre d’ici 10 ans ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 24/04/2026 à 14:10

Près de 500 000 entreprises françaises pourraient être cédées dans les dix prochaines années, avec plusieurs millions d’emplois concernés. Un enjeu majeur pour le tissu économique, alors que de nombreux dirigeants approchent de la retraite. Face à ce défi, le gouvernement veut faciliter les transmissions et éviter les disparitions d’entreprises, notamment via un plan d’action dédié. Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes pour répondre à l’ampleur du phénomène. Les explications de Marc Vignaud, journaliste à l’Opinion et Thibault Prébay, économiste et président de Hécate. Ecorama "On va pas se fâcher" du 24 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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information fournie par AFP 02 avr.
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2 commentaires

  • 15:08

    Vous pensez sérieusement qu'il y aura des repreneurs. C'est un cercle vicieux. Les taxes augmentent accélérant les fermetures, puis augment à nouveau pour compenser, et ainsi de suite.

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