Des marchés boursiers bientôt en zone de turbulences ?

Les marchés financiers pourraient être confrontés à plusieurs sources de volatilité dans les prochains mois. Entre la solidité inattendue du marché de l’emploi américain, qui pourrait pousser la Réserve fédérale à maintenir des taux élevés plus longtemps, et l’arrivée d’une vague de méga-introductions en Bourse emmenée par SpaceX, Wall Street entre dans une phase plus complexe. Les investisseurs doivent-ils s’attendre à une période de turbulences ou les marchés disposent-ils encore de relais de croissance suffisants ? L’analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 8 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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