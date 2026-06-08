 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des marchés boursiers bientôt en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 08/06/2026 à 14:10

Les marchés financiers pourraient être confrontés à plusieurs sources de volatilité dans les prochains mois. Entre la solidité inattendue du marché de l’emploi américain, qui pourrait pousser la Réserve fédérale à maintenir des taux élevés plus longtemps, et l’arrivée d’une vague de méga-introductions en Bourse emmenée par SpaceX, Wall Street entre dans une phase plus complexe. Les investisseurs doivent-ils s’attendre à une période de turbulences ou les marchés disposent-ils encore de relais de croissance suffisants ? L’analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 8 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

FED

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Fusillades en Israël: le pays lutte "contre le terrorisme sur tous les fronts" (Netanyahu)

information fournie par AFP Video 07 juin
1
2

"Notre petit monde s'est effondré", lance la famille de Lyhanna à la marche blanche

information fournie par AFP Video 07 juin
3

Plus de 1,2 million de fidèles assistent à une messe de Léon XIV en plein centre de Madrid

information fournie par AFP Video 07 juin
4

Focus JTA Sénégal : Sonko reprend le Pastef, Diomaye gouverne seul

information fournie par France 24 07 juin
5

Cuba: une nouvelle cargaison d'aide humanitaire arrive du Mexique

information fournie par AFP 08:57
6

Roland-Garros : Alexander Zverev s'offre son premier titre du Grand Chelem

information fournie par France 24 07:12
7

Chantage à la sextape: l'ex-maire de Saint-Etienne promet des révélations lors de son procès en appel

information fournie par AFP 10:50
8

Présidentielle au Pérou: la conservatrice Fujimori et son rival de gauche, au coude à coude

information fournie par AFP 12:42
1

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
2

Choose France: Macron annonce des investissements record pour 93 milliards d'euros

information fournie par AFP Video 01 juin
3
3

Canicule: quand les arbres arrêtent de transpirer

information fournie par AFP Video 01 juin
4

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez accueille son homologue algérien au Bourget

information fournie par AFP Video 01 juin
5

Le procès de l'ostéopathe Pierre Garitte est "le procès d'un homme, pas de la profession" (avocate parties civiles)

information fournie par AFP Video 01 juin
6

En Algérie, le harcèlement judiciaire des opposants

information fournie par France 24 03 juin
7

Ukraine : au moins 23 morts dans une attaque de drones et de missiles russes

information fournie par AFP 02 juin
4
8

Hommage à Edgar Morin : Macron salue "un destin exceptionnel du siècle" qui ne céda jamais à "la vérité d'un seul camp"

information fournie par AFP 03 juin
3
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

information fournie par Ecorama 19 mai
2
5

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
6

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
7

Bourse : quelles sont les actions préférées de Trump ?

information fournie par Ecorama 19 mai
3
8

Philippe Guillemot (PDG de Vallourec) : "On est redevenu une société normale avec un bilan très solide et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée"

information fournie par Ecorama 18 mai
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank