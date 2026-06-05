 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Est-il vraiment possible de faire payer les casseurs en coupant dans leurs aides sociales ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 05/06/2026 à 14:00

Après les violences qui ont suivi la victoire du PSG, l’idée de faire contribuer financièrement les auteurs de dégradations en suspendant certaines prestations sociales refait surface dans le débat public. Entre responsabilité individuelle, efficacité des sanctions et risques juridiques, cette proposition divise profondément. Faut-il conditionner certaines aides au respect de l’ordre public ou cette mesure franchit-elle une ligne rouge en pénalisant également les familles des condamnés ? Débat entre Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine Alternatives économiques, et Édouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. Ecorama du 5 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Le chef du Hezbollah rejette l'accord de cessez-le-feu, réclame le retrait d'Israël

information fournie par AFP 04 juin
1
2

En Somalie, des affrontements entre les forces gouvernementales et l'opposition aggravent la crise

information fournie par France 24 04 juin
3

Législatives en Arménie : vent d'infox venu de Russie

information fournie par France 24 04 juin
1
4

Justice : 4 fois moins de procureurs en France qu'en Europe !

information fournie par France 24 00:16
3
5

Liban : un Casque bleu serbe tué par des tirs de mortier

information fournie par France 24 04 juin
6

La Russie fragilisée au lancement de son forum économique

information fournie par France 24 04 juin
1
7

Pêche au calmar: enquête sur une destruction de grande ampleur

information fournie par France 24 04 juin
8

Marjane Satrapi : "Femmes, vies, liberté"

information fournie par France 24 11:02
1

En pleine canicule, des pompiers déjà inquiets se préparent aux feux de l'été

information fournie par AFP 28 mai
2

De la fumée s'élève après une frappe israélienne au sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 29 mai
3

Guerre en Iran: un cadre d'accord en vue mais qui reste à finaliser

information fournie par AFP 29 mai
8
4

Aya Nakamura au Stade de France : une révolution française

information fournie par France 24 29 mai
5

Trump se dit "pas satisfait" des propositions iraniennes

information fournie par AFP Video 29 mai
6

Ligue des champions: des supporters d'Arsenal et du PSG se préparent pour la finale à Budapest

information fournie par AFP Video 29 mai
7

Canicule: la chaleur s'estompe à l'ouest mais se prolonge ailleurs

information fournie par AFP 29 mai
1
8

Drone en Roumanie: "personne ne peut dire" si l'appareil était russe, dit Poutine

information fournie par AFP 29 mai
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

information fournie par Ecorama 19 mai
2
5

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
6

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
7

Bourse : quelles sont les actions préférées de Trump ?

information fournie par Ecorama 19 mai
3
8

Philippe Guillemot (PDG de Vallourec) : "On est redevenu une société normale avec un bilan très solide et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée"

information fournie par Ecorama 18 mai
1

1 commentaire

  • 14:37

    Donc ce sera encore nos impots qui serviront a payer, car les allocations leur sont données, et toujours aux memes, et surtout sans aucune compensation.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank