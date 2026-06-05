Est-il vraiment possible de faire payer les casseurs en coupant dans leurs aides sociales ?

Après les violences qui ont suivi la victoire du PSG, l’idée de faire contribuer financièrement les auteurs de dégradations en suspendant certaines prestations sociales refait surface dans le débat public. Entre responsabilité individuelle, efficacité des sanctions et risques juridiques, cette proposition divise profondément. Faut-il conditionner certaines aides au respect de l’ordre public ou cette mesure franchit-elle une ligne rouge en pénalisant également les familles des condamnés ? Débat entre Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine Alternatives économiques, et Édouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. Ecorama du 5 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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