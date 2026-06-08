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L’économie russe est-elle vraiment au bord du gouffre ?

information fournie par Ecorama 08/06/2026 à 14:00

Alors que Vladimir Poutine reconnaît un léger ralentissement de l’activité économique russe, de nombreuses interrogations demeurent sur l’état réel de l’économie du pays. Entre inflation élevée, taux d’intérêt prohibitifs, pénuries de main-d’œuvre, recul du PIB et effets des sanctions occidentales, la Russie montre des signes de fragilité malgré la hausse récente des prix des hydrocarbures. Les difficultés économiques de Moscou sont-elles sous-estimées ou exagérées ? L’analyse de Charles Sannat, fondateur du site Insolentiae. Ecorama du 8 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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