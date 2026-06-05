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Un revenu de 5000 euros par mois pour tous : Thomas Piketty a-t-il raison ou tort ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 05/06/2026 à 14:10

Thomas Piketty défend l’idée d’un revenu mondial de 5000 euros par mois pour tous à l’horizon 2100. Une proposition assumée comme ambitieuse, qui vise à repenser la réduction des inégalités à l’échelle mondiale. Cette vision est-elle une utopie irréaliste ou une réflexion utile sur le partage des richesses dans un monde en transformation ? Comment financer un tel système et quelles conséquences aurait-il sur l’économie mondiale ? Débat entre Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine Alternatives économiques, et Édouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. Ecorama du 5 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

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2 commentaires

  • 15:00

    Je ne comprends même pas qu'on puisse débattre de quelque-chose d'aussi stupide. Mais admettons, prenons ça comme un exercice intellectuel purement formel.

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