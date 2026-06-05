Un revenu de 5000 euros par mois pour tous : Thomas Piketty a-t-il raison ou tort ?

Thomas Piketty défend l’idée d’un revenu mondial de 5000 euros par mois pour tous à l’horizon 2100. Une proposition assumée comme ambitieuse, qui vise à repenser la réduction des inégalités à l’échelle mondiale. Cette vision est-elle une utopie irréaliste ou une réflexion utile sur le partage des richesses dans un monde en transformation ? Comment financer un tel système et quelles conséquences aurait-il sur l’économie mondiale ? Débat entre Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine Alternatives économiques, et Édouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. Ecorama du 5 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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