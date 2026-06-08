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Roland-Garros : Alexander Zverev s'offre son premier titre du Grand Chelem

information fournie par France 24 08/06/2026 à 07:12

Alexander Zverev a remporté la finale de Roland-Garros face à Flavio Cobolli. Il décroche le premier titre du Grand Chelem de sa carrière.

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