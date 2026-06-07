Moins de deux ans après leur accession au pouvoir, le tandem Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko a explosé. Après plusieurs mois de tensions, le président sénégalais a limogé son Premier ministre. Ce week-end, Ousmane Sonko a été réélu à la tête du Pastef lors du premier congrès du parti depuis sa création. Que révèle cette rupture ? Qui contrôle désormais l'électorat du changement ? Quels sont les risques pour la stabilité du Sénégal et les perspectives pour 2029 ? Débat avec Daouda Ngom, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, et Mehdi Ba, journaliste et correspondant de Jeune Afrique à Dakar.
Focus JTA Sénégal : Sonko reprend le Pastef, Diomaye gouverne seul
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