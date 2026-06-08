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Marc Touati : “Je ne crois pas à un pétrole à 200$”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 08/06/2026 à 14:05

Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI, était l'invité de l'émission Ecorama du 8 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les conséquences économiques de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz, les perspectives du marché pétrolier, la résilience du marché de l'emploi américain, la politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, ainsi que les risques liés à la dégradation des finances publiques françaises.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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