Marc Touati : “Je ne crois pas à un pétrole à 200$”

Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI, était l'invité de l'émission Ecorama du 8 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les conséquences économiques de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz, les perspectives du marché pétrolier, la résilience du marché de l'emploi américain, la politique monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, ainsi que les risques liés à la dégradation des finances publiques françaises.
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