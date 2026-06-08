Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive au 10 Downing Street, accueilli par le Premier ministre britannique Keir Starmer. Zelensky doit s’entretenir avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz au sujet de l’Ukraine, après de nouvelles frappes russes qui ont fait cinq morts et touché un site nucléaire dans le pays.
Zelensky accueilli par Starmer à Downing Street
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