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Des missiles iraniens survolent la Cisjordanie en direction d'Israël

information fournie par AFP Video 08/06/2026 à 15:22

Des images montrent des missiles iraniens survolant le ciel de la Cisjordanie en direction d'Israël.

Proche orient
Guerre en Iran
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