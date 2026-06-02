The Big Long de Jokariz : regardez le 3e épisode en replay

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, le créateur de contenus a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.
Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Retrouvez le 3e épisode avec un focus spécial sur l'assurance vie du lundi 1er juin en replay
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.