The Big Long de Jokariz : regardez le 3e épisode en replay

information fournie par Boursorama • 02/06/2026 à 16:05

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, le créateur de contenus a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Retrouvez le 3e épisode avec un focus spécial sur l'assurance vie du lundi 1er juin en replay