Cuba: une nouvelle cargaison d'aide humanitaire arrive du Mexique

Un cargo provenant du Mexique et acheminant de l'aide humanitaire à son arrivée à La Havane, à Cuba, le 7 juin 2026 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Une nouvelle cargaison d'aide humanitaire en provenance du Mexique est arrivée dimanche à Cuba, en proie à une très grave crise économique et sociale, quatre mois après la mise en place d'un blocus pétrolier par Washington.

Il s'agit du sixième envoi d'aide humanitaire acheminé par Mexico vers l'île communiste depuis février. Le cargo Asian Katra est entré dans la baie du port de La Havane dans la matinée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les Etats-Unis imposent depuis fin janvier un blocus pétrolier à Cuba, située à 150 km des côtes de Floride, invoquant une "menace extraordinaire" que ferait peser l'île sur la sécurité nationale américaine.

Un seul pétrolier russe a été autorisé à accoster depuis cette date et ses réserves sont désormais épuisées.

Jeudi, le représentant de l'ONU sur l'île a tiré la sonnette d'alarme sur la situation d'"urgence humanitaire" croissante que traverse l'île de 9,6 millions d'habitants, décrivant un "cocktail explosif" alors que commence seulement la saison des ouragans.

Depuis le lancement il y a deux mois du plan d'action humanitaire de l'ONU, chiffré à plus de 90 millions de dollars mais financé à environ un tiers, les conditions "se sont détériorées dans presque tous les secteurs", a souligné Francisco Pichon.