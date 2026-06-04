Le président américain Donald Trump "aimerait" bien rencontrer le nouveau guide suprême iranien, qui n’est toujours pas apparu publiquement depuis sa nomination fin février. Pourtant, les frappes se poursuivent dans le Golfe. Alors qui est Mojtaba Khamenei ? A noter que l’Iran n’a pas encore réagi et dément toute négociation.
Khamenei : Trump souhaite rencontrer l'homme dont il a fait tuer la famille
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