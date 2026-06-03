ETF actifs : mieux ou moins bien que les ETF classiques ?

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Les ETF actifs attirent de plus en plus d'investisseurs en Europe, avec plus de 150 nouveaux produits lancés l'an dernier. Présentés comme un compromis entre gestion active et ETF traditionnels, ces produits promettent davantage de flexibilité tout en conservant des frais réduits et une forte transparence. Mais derrière cet engouement, leur niveau réel de différenciation continue d'interroger. Les explications de Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar.