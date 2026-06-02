Les Français sont surexposés au cadmium, responsable notamment de l'augmentation des cancers du pancréas. Ce métal lourd est répandu dans les champs par le biais des engrais phosphatés. La concentration maximale autorisée en France est de 90mg de cadmium par kilo d'engrais. L'ANSES préconise un plafond à 20mg seulement. Une proposition de loi a été adoptée en commission à l'Assemblée Nationale. Elle vise à réduire drastiquement les concentrations autorisées.
Une proposition de loi pour limiter l'exposition des Français au cadmium
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