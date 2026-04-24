Programme économique du PS pour 2027 : à gauche toute ?

À deux ans de l’élection présidentielle, le Parti socialiste précise les grandes lignes de son programme économique. Au menu : hausse du SMIC, réforme de la fiscalité, retour à la retraite à 62 ans ou encore taxation accrue des patrimoines élevés. Des propositions qui interrogent sur l’orientation du parti et leur crédibilité budgétaire dans un contexte de déficit élevé. Les explications de Marc Vignaud, journaliste à l’Opinion et Thibault Prébay, économiste et président de Hécate. Ecorama "On va pas se fâcher" du 24 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.