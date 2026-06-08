Des nuages de fumée s'élèvent au-dessus des villes de Tyr et de Nabatiyé, dans le sud du Liban, à la suite de frappes israéliennes.
Nuages de fumée dans le sud du Liban après des frappes israéliennes
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