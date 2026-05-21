Plateformes de paris prédictifs : une nouvelle bulle spéculative ?

Parier sur une guerre, une élection ou même la météo : les plateformes comme Polymarket et Kalshi bouleversent les codes de la finance et attirent des millions d’utilisateurs à travers le monde. Nouveau phénomène incontournable ou dérive spéculative inquiétante ? Pourquoi les jeunes générations se passionnent-elles pour ces marchés prédictifs ? Et jusqu’où cette nouvelle forme de spéculation peut-elle aller ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion
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