Placements : l’IA va-t-elle faire disparaître les gérants ?

L'intelligence artificielle peut‑elle réellement reproduire les décisions des gérants de fonds ? Une étude du National Bureau of Economic Research s'est penchée sur la part routinière du métier, tandis qu'une analyse de la Harvard Business Review met en lumière les biais des modèles d'IA appliqués à l'investissement. Ces travaux permettent de mieux cerner les capacités et les limites de ces outils et posent la question de l'évolution du rôle des gérants. L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 24 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com..
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