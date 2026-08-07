Grèce : trois personnes en détention provisoire après le mégafeu à l'ouest d'Athènes

Un incendie de forêt ravageant des arbres dans la région de Béotie, à l'ouest d'Athènes, le 2 août 2026 ( AFP / Aris Oikonomou )

La justice grecque a placé trois personnes en détention provisoire, dont un maire, après le "mégafeu" de forêt qui a détruit plus de dix mille hectares la semaine dernière à l'ouest d'Athènes, déclenché dans un parc éolien dont le fonctionnement a été suspendu.

Le maire de la localité de Stylida (140 km au nord-ouest de la capitale), ainsi que le propriétaire d'un parc éolien et le responsable technique d'une entreprise chargée de travaux sur ce parc ont été mis en détention provisoire après voir déposé de longues heures devant un juge, a rapporté l'agence de presse grecque Ana.

Le maire mis en cause est le propriétaire de cette entreprise d'installation électrique, selon les médias nationaux.

Ils sont notamment accusés des crimes d'"incendie volontaire dans une forêt" ainsi que d'"atteinte à des installations d'utilité publique". Ils encourent des peines de plus de dix ans de prison.

Six fois Hiroshima

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie s'est déclenché le 31 juillet après une étincelle sur des câbles électriques liés à un vaste parc éolien, à Agios Vassilios, un village balnéaire au pied d'une montagne, à 85 km au nord-ouest d'Athènes.

Selon l'agence Ana vendredi, les autorités ont décidé l'arrêt temporaire du fonctionnement de ce parc, qui jouxte les deux régions de Béotie et de l'Attique (où est située la capitale grecque).

L'incendie a commencé sous l'une des quatre lignes aériennes électriques moyenne tension du réseau, avant de prendre d'énormes proportions et de se propager vers Athènes.

Il est reproché au propriétaire des éoliennes de ne pas avoir procédé au nettoyage des herbes. Un feu s'était déjà déclaré sur la même ligne électrique le 27 juin, toujours d'après Ana.

L'installation, il y a plus de dix ans, de ce parc éolien avait suscité à l'époque l'opposition de certains habitants qui avaient fait un recours en justice, sans résultat.

Des pompiers tentent d’éteindre un incendie de forêt à l’intérieur du jardin d’une maison dans le village de Loumpa, à l’ouest d’Athènes, dans la région de Viotia, le 2 août 2026 ( AFP / Aris Oikonomou )

Dans cette région habituellement battue par les vents, les fortes rafales ayant atteint 130km/h le week-end dernier ont propagé le feu sur le mont Cithéron, proche de la capitale, et brûlé plus de 11.000 hectares en cinq jours, provoquant un "grave dommage environnemental", a déploré mercredi le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Dans un rapport préliminaire de l'Observatoire national d'Athènes paru vendredi, la catastrophe est qualifiée de "mégafeu", avec 55% des surfaces brûlées dès la première nuit du 31 juillet et l'extinction de l'incendie le mardi 4 août au matin.

Le brasier a dégagé une énergie de 380 TJ (térajoules), équivalent à six fois la bombe atomique d'Hiroshima.

Outre la forêt, les maquis et les oliveraies touchés par l'incendie, plus de 120 bâtiments, dont des habitations, ont été endommagés ou détruits, d'après une première évaluation des autorités.

Enfouir les lignes électriques

L'Etat a activé un dispositif d'assistance publique, comprenant une aide immédiate au logement, des indemnisations et des mesures de soutien pour ceux qui ont vu leurs biens détruits par les flammes.

Après les feux dévastateurs en Espagne et en France, la Grèce subit depuis la fin juillet des dizaines d'incendies, dont certains sur les îles touristiques de Paros et de Crète, à un moment où la saison bat son plein.

Ils ont fait cinq morts, trois pompiers et les deux membres de l'équipage d'un hélicoptère luttant contre les flammes dans une collision avec un autre aéronef.

L'opposition socialiste a accusé le gouvernement de négligence dans la prévention des feux et sur les problèmes récurrents dans la maintenance du réseau d'électricité, notant en particulier le retard pris dans l'enfouissement des lignes électriques.

"La crise climatique ne peut pas servir d'alibi aux insuffisances de l'Etat", dont la gestion ne se limite "pas seulement à la manière dont on gère la catastrophe", l'a apostrophé le parti Pasok.

Une pancarte indiquant « Il est interdit de jeter des cigarettes, cela peut provoquer un incendie » alors qu’un incendie de forêt fait rage depuis quatre jours dans la région de Mégara, à l’ouest d’Athènes, le 3 août 2026 ( AFP / Aris Oikonomou )

La Grèce reste en alerte maximale et plusieurs régions seront toujours classées samedi en risque très élevé d'incendie de 4 (sur une échelle de 5).

Des experts ont mis en garde contre la gravité des feux ayant touché l'Attique, où est située Athènes, dans la dernière décennie : 42% de la superficie totale des forêts de cette région a brûlé entre 2017 et 2026 à cause de 15 grands incendies.

Ce chiffre monte jusqu'à 64% pour les forêts de l'Attique occidentale, à l'ouest de la capitale.