L'incendie provoqué jeudi par un accident de la route et qui a parcouru une centaine d'hectares dans le massif des Corbières, près de Narbonne, est "désormais fixé", a indiqué la préfecture.
France: l'incendie qui a touché les Corbières "désormais fixé"
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