Le lac Baringo et d'autres lacs, y compris le lac Bogoria dans la vallée du Rift au Kenya, ont vu leur taille exploser. Le changement, que les scientifiques ont imputé à des précipitations extrêmes liées au changement climatique, a laissé les communautés submergées et amené certaines espèces sauvages dangereuses, comme les crocodiles, près des humains.
Kenya : la montée des lacs pousse les crocodiles plus près des maisons
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