Dégâts constatés dans le camp de déplacés de Mail al-Saila, à la périphérie de Marib, à la suite d'une attaque au missile balistique menée par les Houthis contre la ville de Marib, contrôlée par le gouvernement, tôt vendredi, dans un contexte d'escalade des hostilités. La province stratégique de Marib est divisée entre les Houthis et le gouvernement, qui contrôle la ville ainsi que les champs pétroliers et les installations environnantes. IMAGES
Yémen: dégâts dans dans un camp de déplacés à Marib après une frappe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro