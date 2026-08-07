Près de deux semaines après l'attentat perpétré en marge de la marche des fiertés à Berlin, un érable a été planté dans le parc du Tiergarten pour remplacer l'arbre endommagé par la voiture de l'assaillant, et un banc aux couleurs de l'arc-en-ciel installé.
Berlin: un érable et un banc arc-en-ciel en hommage aux victimes de l'attentat de la Pride
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