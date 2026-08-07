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L'incendie qui a touché les Corbières "désormais fixé"
information fournie par AFP 07/08/2026 à 14:21
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Des pompiers s'emploient à éteindre un feu de forêt dans le massif des Corbières, près de Saint-André-de-Roquelongue, dans le sud-ouest de la France, le 6 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Des pompiers s'emploient à éteindre un feu de forêt dans le massif des Corbières, près de Saint-André-de-Roquelongue, dans le sud-ouest de la France, le 6 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

L'incendie provoqué jeudi par un accident de la route et qui a parcouru une centaine d'hectares dans le massif des Corbières, près de Narbonne, est "désormais fixé", a indiqué la préfecture.

Le feu de végétation "est désormais fixé", a annoncé la préfecture de l'Aude dans un point de situation à 23H00, précisant que 120 sapeurs-pompiers resteront toutefois mobilisés "afin d'effectuer des actions de surveillance et de noyage des points chauds".

A 20h30 "302 sapeurs-pompiers dont 208 audois et 72 véhicules" étaient encore sur place pour éteindre les derniers foyers du feu qui s'est déclaré peu après 16H00 sur la commune de Montséret (Aude), indiquait un précédent communiqué.

"Vingt habitations ont été protégées par les pompiers" et "aucune victime n'est à déplorer, ni aucun dégât matériel", avait également précisé la préfecture.

Les flammes s'étaient rapidement propagées en direction de la commune de Saint-André-de-Roquelongue, dont les habitants avaient reçu pour consigne de se confiner pendant quelques heures.

La route départementale D423 reste coupée dans les environs.

Parti de Ribaute, à une quinzaine de kilomètres de là, un mégafeu avait dévoré 11.000 hectares de végétation dans le massif des Corbières en août 2025.

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