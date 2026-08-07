Des policiers montent la garde devant un lycée de Bangakok alors que des ambulances s'alignent dans les rues aux alentours après des tirs dans l'établissement scolaire, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Le tireur, identifié comme un adolescent de 14 ou 15 ans, est également mort, ont rapporté des médias locaux. Il n'était pas clair dans l'immédiat s'il avait été abattu par la police ou s'était donné la mort. IMAGES
Thaïlande: des policiers et ambulances devant un lycée après une fusillade mortelle
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