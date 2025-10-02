Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la crédibilité du plan budgétaire français, les tensions politiques autour du vote du budget, les réactions des marchés financiers face à une éventuelle chute du gouvernement, ainsi que les pistes fiscales envisagées pour soutenir le pouvoir d’achat et réduire le déficit public.
Patrick Artus : "Tout le monde sait que la France ne peut pas faire défaut !"
