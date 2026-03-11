Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 11 mars 2026 ,présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés figurent l'évolution du conflit au Moyen‑Orient, la réaction des marchés financiers, les risques de volatilité et les conséquences économiques d'un pétrole durablement élevé.
