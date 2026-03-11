 Aller au contenu principal
Patrick Artus : " Les marchés financiers sont beaucoup trop optimistes sur la guerre en Iran !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 11/03/2026 à 14:10

Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 11 mars 2026 ,présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés figurent l'évolution du conflit au Moyen‑Orient, la réaction des marchés financiers, les risques de volatilité et les conséquences économiques d'un pétrole durablement élevé.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Proche orient

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

1 commentaire

  • 14:27

    Patrick Artus est bien trop biaisé et dit tout et son contraire. "Les marchés financiers sont bcp trop optimistes sur une guerre (courte) en Iran". 10 sec avant : Trump va se retirer rapidement. Faudrait savoir! Encore + énorme de parti-pris : "Trump va bidouiller les mid-terms!" En étant neutre, il aurait pu dire qu'il rectifie en fait 1 bidouillage qui datait des Démocrates où n'importe qui peut voter sans identification (!!) même si bcp d'Etats imposaient des docs d'identification.

