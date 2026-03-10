Marc Touati : "La France et l'Europe seront les grands perdants de cette guerre en Iran !"

Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI, était l'invité de l'émission Ecorama du 10 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés, la volatilité exceptionnelle du pétrole, les signaux contradictoires envoyés par Washington, les risques persistants autour du détroit d'Ormuz, les conséquences potentielles sur l'inflation et la croissance, ainsi que les réactions des marchés financiers et des banques centrales
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.