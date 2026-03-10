"Aujourd'hui sera, une fois encore, notre journée de frappes la plus intense à l'intérieur de l'Iran", a déclaré mardi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, concernant la guerre commencée le 28 février.
Mardi sera "la journée de frappes la plus intense à l'intérieur de l'Iran" (Hegseth)
