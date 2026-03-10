Dans un village du Kurdistan irakien, l'ex-combattant peshmerga Satar Barsirini espère que les Irakiens "n'entreront pas dans cette guerre", malgré les missiles et les drones qui survolent sa terre, située à seulement 50 km de la frontière iranienne.
Au Kurdistan irakien, un ex-combattant peshmerga n'ira pas en guerre avec l'Iran
