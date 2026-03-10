Et si l'or profitait de la fin de la guerre en Iran ?

Alors que la guerre en Iran ravive les tensions sur les marchés, l'or ne profite pas autant qu'attendu de ce regain d'incertitude. Malgré un niveau toujours élevé, le métal précieux n'a pas retrouvé ses records de début d'année et reste sous les 5.200 dollars l'once. Entre ventes techniques liées à la volatilité, réappréciation du dollar, ralentissement des achats des banques centrales et remontée des taux réels américains, plusieurs facteurs freinent son rôle traditionnel de valeur refuge. Décryptage avec Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 10 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
