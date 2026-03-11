Flambée des prix de l’essence : la France a-t-elle les moyens d’aider les automobilistes ?

information fournie par Ecorama • 11/03/2026 à 14:05

Alors que le gazole a repassé la barre des 2 euros le litre, en hausse de 16 % depuis fin février, la question du pouvoir d'achat des automobilistes revient au premier plan. Le gouvernement assure qu'il n'existe pas de hausses abusives à grande échelle, tout en refusant pour l'instant tout nouveau dispositif d'aide face à la flambée des prix. Avec un déficit public à 5,4 %, la France a‑t‑elle encore les moyens d'intervenir ? Quelles marges de manœuvre budgétaires et politiques restent réellement sur la table ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 11 mars 2026 ,présenté par David Jacquot sur Boursorama.com