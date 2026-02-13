La fusée européenne Ariane 6 décolle de Kourou, en Guyane française, avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo du groupe fondé par le milliardaire américain Jeff Bezos, concurrent en devenir de Starlink d'Elon Musk.
Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo
