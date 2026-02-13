 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 13/02/2026 à 09:53

La fusée européenne Ariane 6 décolle de Kourou, en Guyane française, avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo du groupe fondé par le milliardaire américain Jeff Bezos, concurrent en devenir de Starlink d'Elon Musk.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

Une mère interpellée après la découverte de deux bébés dans son congélateur

information fournie par AFP 12 févr.
3

Didi B, l'ambition d'une légende de la musique africaine

information fournie par France 24 12 févr.
4

Un adolescent condamné à 17 ans de prison pour le meurtre d'un chauffeur de VTC à Marseille

information fournie par AFP 12 févr.
5

Ariane 6: mission accomplie pour Amazon Leo et ses 32 satellites

information fournie par AFP 12 févr.
1
6

La tempête Nils se déplace vers la Corse et les Alpes, crue majeure dans le Sud-Ouest

information fournie par AFP 01:26
7

Top 5 IA du 12/02/2026

information fournie par Libertify 05:00
8

Savoie: pas de ski à La Plagne, menacée d'avalanches "exceptionnelles"

information fournie par AFP Video 12 févr.
1

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
2

Netanyahu déclare qu'il discutera avec Trump "avant tout" de l'Iran

information fournie par AFP Video 10 févr.
3

Netanyahu à Washington pour convaincre Trump d'adopter une ligne plus dure face à l'Iran

information fournie par AFP 10 févr.
2
4

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
5

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
6

La dépression Leonardo met à l'arrêt l'Andalousie en Espagne, un mort au Portugal

information fournie par AFP 05 févr.
1
7

Un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
8

Monique Olivier dans l’Orne pour tenter de retrouver le corps de Lydie Logé

information fournie par AFP 10 févr.
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
3

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank