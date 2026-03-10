En Finlande, des aéroglisseurs transportent des enfants vivant dans l'archipel en raison des conditions glaciales difficiles cet hiver. Un aéroglisseur baptisé "Snövit", ou Blanche-Neige, a remplacé les ferries qui transportent normalement Hugo, Julia et Nils-Johan.
En Finlande, des enfants traversent la Baltique gelée en aéroglisseur pour aller à l'école
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro