Des élections municipales trop coûteuses pour les contribuables ?

information fournie par Ecorama • 11/03/2026 à 14:00

Le coût de l’organisation des prochaines élections municipales devrait dépasser les 200 millions d’euros, une facture en hausse de 28 % par rapport au scrutin de 2020. Entre dépenses logistiques, matériel électoral et remboursement partiel des frais de campagne, la note interroge : à quoi sert précisément cet argent ? Pourquoi les règles de remboursement diffèrent-elles selon la taille des communes ? Et combien coûterait une prise en charge élargie à tous les candidats dépassant 5 % des voix ? Les explications de Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenges. Ecorama du 11 mars 2026 ,présenté par David Jacquot sur Boursorama.com